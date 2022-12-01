Ataşehir'de 3 aracın karıştığı kazada anne ile kızı yaralandı

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla önce minibüse ardından otomobile çarptı. Kazada anne ile kızı yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Ferhat Paşa Mahallesi Samandıra Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan 10 AGA 739 plakalı Deniz Çağlı hakimiyetindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeritten gelen 34 FFH 392 plakalı minibüse, ardından Peugeot marka 34 ZR 8612 plakalı N.Ö. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücü Deniz Çağlı ve annesi N.Ç. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlatırken araçlarda maddi hasar oluştu. Konu ile ilgili konuşan vatandaşlardan Sabri A., “Bizde göremedik aniden oldu. Biz de vuracaktık arabaya, araçta iki kişi vardı.” dedi.