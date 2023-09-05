Ataşehir'de 3 binaya sıçrayan yangın havadan görüntülendi
Ataşehir'de spor salonunda başlayıp 3 binaya sıçrayan yangın dron ile havadan görüntülendi.
Ataşehir’de spor salonunda başlayıp 3 binaya sıçrayan yangın dron ile havadan görüntülendi.
Saat 12.00 sıralarında Ataşehir Barbaros Mahallesi’nde bulunan bir spor salonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çevrede bulunan 3 binaya daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam etmekte. 3 binaya sıçrayan yangın havadan dron ile görüntülendi.