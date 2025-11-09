Ataşehir'de 438 metre yükseklikte çilek festivaline akın ettiler

Ataşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Dağ Çileği Festivali’nin dördüncüsü, Kayışdağı Ormanı’nda Ataşehirlilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

İstanbul’un en yüksek üçüncü noktası olan 438 metrelik Kayışdağı Ormanı, bu yıl yeniden doğa tutkunlarını bir araya getirdi. Ataşehir Belediyesi’nin düzenlediği 4. Dağ Çileği Festivali’nde Ataşehirliler, ormanın büyüleyici atmosferinde yürüyüş yaptı, doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi.

438 metre yüksekliğiyle İstanbul’un en yüksek üçüncü noktası olan ormanda gerçekleşen etkinliğe Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, eşi Elif Duygu Adıgüzel ve kızları Algı ile birlikte katıldı. Doğaseverlerle birlikte yürüyüş yapan Başkan Adıgüzel ve ailesi, Ataşehirlilerle birlikte organik dağ çileği topladı.

Ataşehirlilerin büyük ilgi gösterdiği festivalde, doğa ile iç içe geçirilen keyifli bir günün ardından katılımcılar, Kayışdağı’nın endemik yapısında yetişen dağ çileğini tanıma fırsatı buldu.

Festival alanına ulaşım, saat 09.00 itibariyle İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi, Mustafa Saffet Kültür Merkezi ve Neşet Ertaş Kültürevi önünden düzenlenen ring seferleriyle sağlandı.

"Ormanlarımız korunmalı, çocuklar doğayı tanımalı"

Festivalin açılışında konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Kayışdağı Ormanı’nın doğal güzelliklerinin korunmasının önemine dikkat çekerek, bu alanların çocuklar ve gençler tarafından tanınması gerektiğini vurguladı. Başkan Adıgüzel konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Kayışdağı Ormanı, korunması gereken çok özel bir doğa alanımız. Ancak bu kentte yaşayan çocukların, gençlerin ve her yaştan Ataşehirlilerin de doğayı tanımasını, toprağa dokunmasını istiyoruz.İki yıl önce burada bir yürüyüş yapmıştık ve o zaman dağ çileğini ilk kez görme fırsatım oldu. Meğer denize bakan ormanların içinde yetişiyormuş. O günden sonra bu güzelliği tüm Ataşehirlilerin tanıması gerektiğini düşündük ve festivalimizi sürdürdük" dedi.

"Endemik bitkiler korunmalı, doğa bilinci gelecek kuşaklara aktarılmalı"

Başkan Adıgüzel, Kayışdağı’nın sahip olduğu endemik bitki türlerinin korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinerek, doğa sevgisinin küçük yaşta kazandırılması gerektiğini belirtti. Adıgüzel, "Kayışdağı’nda endemik bitkiler var. Bu bitkiler korunmalı, geleceğe taşınmalı ama güzel çocuklarımıza da doğa bilinci aşılanmalı. İyi ki geldiniz, bu alanı neşelendirdiniz. Sizler bugün bu festivale anlam katıyorsunuz" diye konuştu.

Başkan Adıgüzel’den Ataşehir’e yeni yatırım müjdeleri

Konuşmasının devamında, Ataşehir’de hayata geçirilen sosyal ve eğitim projeleri hakkında bilgi veren Başkan Adıgüzel, ilçenin her yaş grubuna hitap eden hizmetlerle gelişmeye devam ettiğini söyledi" Adıgüzel, "Çocuk Kampüsümüz hazır; bu ay içinde açılışını yapacağız. Dezavantajlı gruplardaki çocuklarımızın Ataşehir’de gidebilecekleri bir kapısı olacak. Engelsiz Rehabilitasyon Merkezimiz, Ataşehir’de engelli vatandaşlarımız ve çocuklarımız için duyu bütünleme merkezinin de yer alacağı özel bir alan olacak. Ayrıca Ataşehir Akademi’yi yeniden canlandırdık. Çocuklarımız yüksek standartta, ücretsiz eğitim alıyor. Atatürk Kütüphanesi’nin hazırlıkları da son aşamada. Türkan Saylan Tıp Merkezimizi de modern bir binaya taşıyacağız" ifadelerine yer verdi.