Ataşehir'de alev alev yanan servis minibüsü küle döndü

İstanbul Ataşehir’de seyir halindeki servis minibüsü alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, servis minibüsü küle döndü. Yaşanan o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, İstanbul Ataşehir Barbaros Mahallesi Halk Caddesi TEM Otoyolu alt geçidinde meydana geldi. İddiaya 34 LER 901 plakalı servis minibüsü, Halk Caddesi’nde seyir halindeyken ön kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü, minibüsü yolun sağına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Minibüste bulunan kişiler aşağıya inerken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede büyüyerek minibüsün her yerini sardı. İtfaiye ekipleri yarım saatlik müdahale ile alevleri söndürürken, tamamen yanan minibüsten geriye sadece iskeleti kaldı.

Yangın sebebiyle polis cadde üzerinde trafiği kontrollü şekilde verirken, yanan minibüs çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yangınla ilgili polis inceleme başlattı. Öte yandan araçtan alevlerin yükseldiği o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.