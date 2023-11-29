Ataşehir'de caddeyi su bastı, mahsur kalan taksiciyi ve yolcuyu vatandaşlar kurtardı

Ataşehir’de sağanak yağmur sonrası cadde üzerinde su taşkını meydana geldi. Oluşan su birikintisinde bir taksi mahsur kaldı. Taksi içerisinde bulunan yolcu ve şoförü bir başka sürücü kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur sonrası birçok noktada su baskını meydana geldi. Ataşehir Albayrak Caddesi sağanak yağmur nedeniyle su altında kaldı. Cadde üzerinde seyir halinde olan bazı araçlar ise yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan bir ticari taksi içerisindeki yolcu ve şoför, başka bir servis aracındaki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Servis ile taksinin yanına gelen vatandaşlar taksideki yolcu ve şoförü kapıdan aldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.