Ataşehir'de, çocuğun çöpe attığı cüzdan ve telefonu temizlik personelleri didik didik arayarak buldu

Ataşehir’de bir çocuk, annesine ait bir miktar paranın, telefonun ve cüzdanın olduğu poşeti fark etmeden çöpe attı. Aile olayın farkına varınca durumu Ataşehir Belediyesine bildirdi. Belediyeye bağlı temizlik personelli, çöp kamyonunda topladıkları çöpleri döküp didik didik arayarak para telefon ve cüzdanı buldu. Çöpte bulunan eşyalar aileye teslim edildi.

Ataşehir’de bir çocuk, annesine ait telefon ve cüzdanın bulunduğu poşeti içine bakmadan çöpe attı. Eşyaları bulamayan anne baba, çocuğun çöpe poşet attığını söylemesi üzerine olayın farkına vardı. Konteynerden çöpün toplandığını fark eden aile durumu Ataşehir Belediyesi’ne bildirdi. Belediyeye bağlı temizlik personeli, çöp kamyonuyla alınan çöpü merkezlerinde bulunan bir alana dökerek didik didik poşet aradı. İçerisinde cüzdan, telefon ve bir miktar paranın bulunduğu poşet aileye verildi.

“10 kişilik ekip ile eşyalarımızı aradılar”

Temizlik personeline teşekkür eden Reşat Kaytan, “Sabah çocuğum yanlışlıkla poşeti çöpe attı, poşetin içerisinde de eşimin cüzdanı, kimlikleri ve telefonu vardı. Durumu fark ettiğimizde evin yakınındaki kameradan videoyu izledik ve videoda Ataşehir Belediye aracının çöpü aldığını gördük. Daha sonra temizlik işleri müdürlüğüne ulaştık, çöpü alan aracı tespit ettiler ve sonrasında döküm sahasına geldiler. Döküm sahasında bütün çöpleri dökerek yaklaşık 10 kişilik bir ekip ile eşyalarımızı aradılar. Hepsine teşekkür ediyoruz.” dedi.