Ataşehir'de çocuklar için 23 Nisan'a özel etkinlikler

Ataşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukları birbirinden eğlenceli etkinliklerle buluşturmaya hazırlanıyor. Çocuklar için özel olarak hazırlanan program çerçevesinde, gösterilerden atölyelere, oyunlardan yarışmalara kadar birçok farklı etkinlik düzenlenecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın her yıl büyük neşeyle kutlandığı Ataşehir’de, bu yıl da birbirinden renkli ve eğlenceli etkinlikler çocukları bekliyor. 23 Nisan Pazar günü Atapark’ta yapılacak etkinlikler, saat 13.00’de MC Sahne ve Bubble Show gösterileriyle başlayacak. Gün boyu sürecek etkinliklerde; çocuklar için sürpriz yarışmalar, atölyeler, jonglör, vantrolog, karnaval oyunları gibi birçok gösteri düzenlenecek.

Puki Park’ta sahne alacak

Ataşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nun çalışmalarıyla ortaya çıkan sevimli kukla Puki, “Puki Park’ta” isimli oyunla 23 Nisan’da çocuklarla buluşacak. Ataşehir Belediyesi Çocuk Halk Dansları Topluluğu da bu güne özel bir sahne gösterisi sergileyecek.

Başkan İlgezdi’den çocuklara davet

Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, tüm çocukları ebeveynleriyle birlikte 23 Nisan coşkusunu yaşamak için Atapark’a davet etti.

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara verdiği önemin en büyük göstergelerinden bir tanesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğunu belirten Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın sadece resmi törenlerle sınırlı kalmayacağı, baharın güneşli günlerinde çocuklarımızın 23 Nisan’ı doyasıya yaşayacağı etkinlikler düzenleyeceğiz. Hazırlıklarımızı tamamladık. Pazar günü tüm çocuklarımızı ebeveynleriyle birlikte 23 Nisan coşkusunu yaşamak için Atapark’a bekliyoruz” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Programı şöyle: "13.00 – 13.30 MC Sahne, 13.30 – 14.00 Bubble Show, 14.00 – 14.30 Sihirbaz, 14.30 – 15.00 Sürpriz Yarışmalar, 15.00 – 15.30 Jonglör, 15.30 – 16.00 Hacivat Karagöz, 16.00 – 16.30 Jonglör, 16.30 – 17.00 ?Puki Parkta, 17.00 – 17.30 Vantrolog ve 17.30 – 18.00 Ataşehir Belediyesi Çocuk Halk Dansları Topluluğu".