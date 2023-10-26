Ataşehir'de Cumhuriyet coşkusu Aydilge konseri ile devam edecek
Cumhuriyetimizin 100. yıl coşkusu 29 Ekim kutlamalarının ardından Ataşehir'de devam edecek. 29 Ekim Pazar günü on binlerce vatandaşın katılımı ile gerçekleşecek fener alayı yürüyüşü ve Sertab Erener konserinin ertesinde 30 Ekim Pazartesi günü de Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası ile Pop müziğin güçlü sesi Aydilge birlikte bir konser verecekler.
Cumhuriyetimizin 100. yıl coşkusu 29 Ekim kutlamalarının ardından Ataşehir’de devam edecek. 29 Ekim Pazar günü on binlerce vatandaşın katılımı ile gerçekleşecek fener alayı yürüyüşü ve Sertab Erener konserinin ertesinde 30 Ekim Pazartesi günü de Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası ile Pop müziğin güçlü sesi Aydilge birlikte bir konser verecekler.
Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde (MSKM) saat 20.30’da başlayacak konserin biletleri online olarak https://kultursanat.atasehir.bel.tr/ internet adresinden alınabilecek.