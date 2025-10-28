Ataşehir'de Cumhuriyet'in 102. yılına özel baloda unutulmaz gece

Cumhuriyet’in 102. yıl dönümü, Ataşehir Belediyesi’nin düzenlediği görkemli Cumhuriyet Balosu ile büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Ataşehir’de ilk kez gerçekleştirilen balo, katılımcılara hem duygusal hem de gurur dolu anlar yaşattı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak düzenlenen Cumhuriyet Balosu, Ataşehir Belediyesi tarafından İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ataşehir’de ilk kez düzenlenen bu anlamlı gece, Cumhuriyet’in 102. yılına yakışır bir coşku ve gurur atmosferinde geçti. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve eşi Elif Duygu Adıgüzel, salon girişinde konukları karşılayarak tebrikleri kabul etti. Cumhuriyet coşkusuna ortak olan davetliler, gece boyunca unutulmaz anlar yaşadı.

"Cumhuriyet, geleceğe umut olmanın adıdır"

Cumhuriyet Balosu’nda konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Cumhuriyet’in 102. yılını coşkuyla kutladıklarını belirterek, "Bugün burada 102 yıllık bir bağımsızlık destanının, bir medeniyet yürüyüşünün, bir varoluş mücadelesinin kutlaması için bir araya geldik. Cumhuriyet’imizin 102. yılı kutlu olsun" dedi. Konuşmasında Cumhuriyet’in kazanımlarına vurgu yapan Başkan Adıgüzel, "102 yıl önce karanlığın içinden, çaresizliğin içinden Cumhuriyet doğdu" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’in, eşit yurttaşlık duygusuyla onurlandırılan milyonlarca kimliğin hikayesi olduğunu belirten Adıgüzel şöyle devam etti:

"Cumhuriyet, tarlasında alın teriyle üreten çiftçinin, sınıfta geleceği inşa eden öğretmenin, beyaz önlüğüyle insan hayatına umut olan hekimin, mikrofon başında aydınlığı anlatan sanatçının, kitabının sayfaları arasında hayal kuran gençlerin ve yarınlara umut olan çocuklarımızın hikayesidir. Cumhuriyet, köydeki çocuğun kentteki çocukla aynı hayali kurması hikayesidir."

Ataşehir’de ilk kez düzenlenen Cumhuriyet Balosu’nun geçmişe vefa niteliği taşıdığını söyleyen Adıgüzel, "Sağolsun Hüseyin Özkan hocamız koleksiyonunu bizlerle paylaştı. Mustafa Kemal Atatürk’ün kendi kıyafetlerinin birebir imitasyonlarından oluşan bu özel koleksiyon, üç gün boyunca ziyaretçilere açık olacak. Osmanlı döneminden Cumhuriyet’in ilk yıllarına uzanan bir tarih yolculuğu sunuyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda geleceğe dair umut mesajı veren Adıgüzel, "Evet, geçmişe vefa için buradayız ama aynı zamanda geleceğe umut olmak için de buradayız. Cumhuriyetimizi korumak, yaşatmak ve yükseltmek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten aldığımız görevimiz, vicdani sorumluluğumuzdur" dedi.

Gecenin sunuculuğunu üstlenen sanatçı Tuğba Özay, baloya renk kattı. İlyas Güryalçın’ın seslendirdiği Cumhuriyet şarkılarıyla salonu dolduran yüzlerce kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlara eşlik etti. Cumhuriyet coşkusunun doruğa ulaştığı gecede, ADD Ataşehir Şubesi tarafından organize edilen Nağme Halk Dansları Topluluğu’nun sergilediği Vals Dansı gösterisi büyük beğeni topladı. Gösterinin ardından katılımcılar, ellerindeki bayraklarla hep bir ağızdan marşlar söyleyerek Cumhuriyet’in 102. yılını kutladı.

Program kapsamında ayrıca Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün giydiği askeri ve sivil kıyafetlerin birebir örneklerinden oluşan özel sergi de büyük ilgi gördü. Konuklar, sergide yer alan tarihi kıyafetleri yakından inceleyerek Atatürk’ün yaşamına ve dönemin ruhuna tanıklık etti.

Cumhuriyet Balosu’na CHP İstanbul Milletvekilleri Fethi Açıkel, Ali Gökçek, CHP YDK Kurulu Üyesi Av. Aysemin Gülmez, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, CHP İstanbul İl Yöneticileri Celal Yalçın, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Av. Atakan Anıl Dizdaroğlu, Ataşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Kayauluyılmaz, Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri’nin yanı sıra davetliler katıldı.