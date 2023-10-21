Ataşehir'de depoya baskın: 12 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi

Ataşehir’de bir depoya düzenlenen sahte akaryakıt operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Aramalarda, piyasa değeri 3 milyon TL olan 12 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Ataşehir’de bulunan kaçak akaryakıt ürünlerinin toplandığı bir depoya baskın düzenlendi. Depoda yapılan aramada 13 ton karışımlı akaryakıt ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli de gözaltına alındı.