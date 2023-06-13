Ataşehir'de düğünde başlayan başlayan kavga sokağa taştı, ortalık savaş alanına döndü

Ataşehir’de düğün salonunda taraflar arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Düğün salonunda tekme tokatlarla kavga etmeye başlayan taraflar, bir süre sonra sokağa çıktı. Kavga, polis ekiplerinin gelmesiyle son buldu.

Olay, Ataşehir’de bulunan bir düğün salonunda geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre düğünde kız tarafı ile erkek tarafından 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavgaya gelin tarafı ile damat tarafı da katılınca olay sokağa taştı. Tekmeler ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada ortalık savaş alanına döndü. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.