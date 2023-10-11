Ataşehir'de Engin Polat'a ait kuaföre silahlı saldırı

Ataşehir’de Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’a ait kuaföre kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, işletmede maddi hasar oluştu.

Olay, Ataşehir’de akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saat 18.30 sıralarında Engin Polat’a ait kuaföre silahlı saldırıda bulunuldu. Kuaförün camlarına çok sayıda kurşun isabet etti. Saldırıda can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken işletmede maddi hasar oluştu. Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin 2 kişi olduğu ve motosikletle gelerek işletmeye ateş açtığı iddia edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

1 gün önce Dilan Polat’a ait güzellik merkezine saldırı

Engin Polat’a ait kuaföre saldırıdan bir gün önce yine eşi Dilan Polat’ ait güzellik merkezine silahlı saldırı olmuş ve işletmede maddi hasar meydana gelmişti.