Ataşehir'de evlilik teklifinde roller değişti, bu sefer kadın evlenme teklif etti

Ataşehir’de yapılan bir sürpriz evlilik teklifinde bu kez roller değişti. Nikahı kıyılan bir gelin, arkasında bulunan arkadaşlarına çiçeğini atmak yerine gruptaki bir erkeğe verdi. Erkeğin yanındaki kadın arkadaşı da o an şaşkınlık yaşayan erkeğe yüzük uzatarak sürpriz evlilik teklifinde bulundu. O renkli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Genellikle erkekler tarafından yapılan evlenme tekliflinde bu kez roller değişti. Ataşehir’de yaşanan sürpriz evlenme teklifinde, nikahı kıyılan bir gelin, çiçeğini arkasındaki arkadaşlarına atmak yerine grupta bulunan bir erkek arkadaşına verdi. Çiçeği alınca şaşkınlık yaşayan erkeğin yanında bulunan kadın da o anda yüzüğü çıkararak erkeğe evlilik teklif etti. Kadının sürprizi karşısında şaşkınlık yaşayan erkek ‘Evet’ diye yanıt verince çiftin arkadaşları alkışlarla kutladı. Kadın, evlilik teklifi yaptığı erkek arkadaşının parmağına yüzüğü taktıktan sonra erkek de kadının parmağına yüzüğü taktı.

Kadının erkek arkadaşına yaptığı organize sürpriz evlilik teklifi çiftin arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.