Ataşehir'de havaya ateş açan magandalar yakalandı

Ataşehir’de cezaevinden çıkan bir kişi için kutlama yapıp ve havaya ateş eden şahıslar emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Yenisahra Mahallesi’nde 8 Kasım’da bir grubun, cezaevinden çıkan bir kişi için kutlama yaptıkları sırada havaya ateş ettiği görüntülerin sosyal medya üzerinden yayılması üzerine emniyet ekipleri inceleme başlattı. Görüntülerin detaylı incelenmesi sonucu bir şahsın kalabalık bir grup içerisinden havaya ateş ettiği ve sonrasında silahı başka bir şahsa verdiği belirlendi. Emniyet ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında ateş eden M.C. ve silahı alan babası Y.C. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

M.C.’nin yapılan sorgulamasında “kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” gibi farklı suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Y.C. isimli şahıs işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, M.C.’nin ise "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.