Ataşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Ataşehir’de caddeye kontrolsüz giren lüks araç otomobile çarptı. Kazada sonucu 3 kişi yaralandı.

Olay gece 01.20 sıralarından Ataşehir Atatürk bulvarı üzerinden bulunan Fırat caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fırat caddesi üzerinde seyir halinde olan 06 K 4587 plakalı otomobil sürücüsü E.S. ana yola çıkarken karşı istikametten gelen 34 CIJ 660 plakalı F.F.G. isimli otomobil sürücüsüyle çarpıştı. Çarpmanın sonucu park halinde bulunan 34 EFH 918 plakalı araca çarpan lüks araç güçlükle durabildi. Kazanın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulanslar 34 CIJ 660 plakalı aracın içinde bulunan 3 kişiyi, sürücü FF.G., E.K. ve E.Y.’yi yaralı olarak ambulansa kaldırdı. Ambulansa ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise lüks araç sürücünü ifadesini almak için karakola götürdü. Kazanın ardından polis ekipleri inceleme başlatırken kullanılamaz hale gelen araçlar çekicinin gelmesiyle otoparka kaldırıldı.