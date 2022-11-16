Ataşehir'de inşaat şantiyesinde korkutan yangın

Ataşehir’de inşaat şantiyesinin içinde bulunan konteyner evlerde yangın meydana geldi. Yangın yoğun uğraşlar sonrası kontrol altına alınırken 3 kişi yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay gece saat 02:00 sıralarında Ataşehir Finanskent Mahallesi içinde bulunan inşaat şantiyesindeki konteyner evlerde meydana geldi. Henüz sebebi belirlenemeyen şekilde çıkan yangın yan yana bulunan iki konteyner evi alevlerle sardı. Olay yerinde bulunan işçilerin ihbarının sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Şantiye içinde bulunan çok sayıda işçi panik halinde kendilerini dışarı atarken olayda 3 kişi yoğun dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınırken ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.