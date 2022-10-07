Ataşehir'de iş arkadaşının kolyesini çalan kadın yakalandı

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde, çalıştığı işyerindeki mesai arkadaşının kolyesini çalan kadın, ziynet eşyasını kuyumcuda sattı. Zanlı polisin takibi sonucu kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İçerenköy Mahallesinde bulunan bir şirket binasında 27 Eylül’de meydana gelen hırsızlık olayı yaşandı. Adı açıklanmayan bir çalışanın 2 bin 500 lira değerindeki kolyesi bilinmeyen bir nedenle çalındı.

Yaşanan hırsızlık ihbarı ile söz konusu işyerine gelen polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Emniyet ekipleri, ilk olarak kolyesi kaybolan kadının çalışma arkadaşlarıyla görüşme sağladı. Bu görüşmelerde çalışanların büyük çoğunluğunun Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesinde ikamet ettiğini tespit eden polis, söz konusu mahallede yoğunlaşarak araştırmalarını genişletti. Devam eden araştırmalarda mahalle içerisinde ve yakın çevresinde bulunan tüm kuyumcu ve iş yerlerindeki kolyeler incelendi. Kuyumculardan birine benzer özellikte bir kolyenin satılmaya çalışıldığı belirlendi. Bunun üzerine güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, kuyumcuya kolye satan kişinin, adı saklı tutulan kayıp kolyenin sahibinin iş arkadaşı A.E. isimli kadın olduğu tespit edildi. Eşkali ve kimlik bilgileri tespit edilen A.E., aynı gün içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan kolye hırsızı, 28 Eylül’de “İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık” suçundan işlem yapıldıktan sonra adli makamlara sevk edildi. Şüpheli kadın hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.