Ataşehir'de iş yerinde oksijen tüpü patladı: 2 yaralı

Ataşehir’deki bir iş yerinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi’nde jeneratör malzemeleri üretilen bir iş yerinde oksijen tüpü değişimi sırasında patlama meydana geldi.

Olay akşam saatlerinde 21.45 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi, 69. Sokak’ta bulunan jeneratör malzemeleri üreten bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre jeneratör malzemeleri üreten bir iş yerinde, oksijen tüpü değiştirme esnasında patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çalışanlardan henüz kimliği tespit edilemeyen 2 kişinin vücutlarında yanma meydana geldi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ambulans ve polis ekipleri sevk edilirken, güvenlik amaçlı elektrik kontrol ekipleri de bölgeye sevk edildi. Patlamanın ardından iş yerinde bulunan diğer tüpleri itfaiye ekipleri patlama riskine karşı dışarıya alarak tüplere su ile müdahale etti. Patlamanın ardından yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.