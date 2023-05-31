Ataşehir'de iş yerinin önünden kaçırılan oto yıkamacının cesedi çuval içinde bulundu

Ataşehir’de oto yıkama işi yapan bir kişi, iş yerinin önünde bir araca bindirilerek ormanlık alana kaçırıldı. Burada işkence edilen ve öldürülen kişinin cesedi, Üsküdar’da bulunan bir iş yerinde çuval içerisinde bulundu. Polisin cinayete ilişkin çalışmaları sürüyor.

Ataşehir’de Yenisahra Mahallesinde 27 Mayıs Cumartesi Günü yaşanan olayda, iddiaya göre saat 14.30 sıralarında oto yıkamacı Metin Üreyil iş yerinin önünden bir araca bindirilerek Maltepe’de ormanlık alana kaçırıldı. Burada işkence gören ve darbedilen Metin Üreyil, ardından başından vurularak öldürüldü. Üreyil’in cesedi çuvala konularak Üsküdar’da Cumhuriyet Mahallesi’nde banyo malzemeleri yapan bir iş yerine götürüldü.

Metin Üreyil’den haber alamayan yakınları, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinin de incelenmesiyle Metin Üreyil’in Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir iş yerine götürüldüğünü belirledi. Belirlenen adrese giden ekipler, Üreyil’in çuval içinde bulunan cesedini buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında ceset, İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İstanbul Adli Tıp Kurumunda işlemlerin ardından cenaze toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edilirken, polisin çalışmalarının sürdüğü ve olaya ilişkin gözaltına alınanlar olduğu öğrenildi.