Ataşehir'de İSKİ personelinin patlayan su borusuyla mücadelesi kamerada

Ataşehir’de İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında su borusu patladı. İSKİ personeli, suyun çıkışını engellemek için uzun süre mücadele etti. Göle dönen kazı alanında mücadele eden personelin o anları, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ataşehir Yenisahra Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İSKİ ekiplerinin çalışması esnasında su borusu patladı. Suyun çıkışını engellemek isteyen İSKİ personeli, uzun süre mücadele etti. Personelin tüm çabasına rağmen borudan sızan su caddeye taştı. Uzun süren çalışmalar sonrası durum kontrol altına alındı. Adrese gelen kepçe operatörü, kazılan alanda biriken suyu kepçe yardımıyla tahliye etti.

“Millet aya gidiyor, bizim millet yaya gidiyor”

Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafı Aydın Cingöz, “Boruyu fark etmedi, vurdu, patlattı. Çok fazla su aktı. Rezillik. Millet aya gidiyor, bizim millet yaya gidiyor. Koca ana boruya kepçe vurulur mu” dedi.