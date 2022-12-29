Ataşehir'de kucağında çocukla minibüs kullanan sürücüye ceza

Ataşehir’de seyir halindeki minibüsün direksiyonunu kucağına oturttuğu çocuğa bırakan sürücü polis tarafından yakalandı. Sürücüye toplamda 784 TL idari para cezası verildi.

Ataşehir’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, seyir halindeki bir kapalı kasa minibüsün sürücüsü, kucağına oturttuğu çocukla aracı kullandı. Sürücünün direksiyonu bırakarak çocuğa teslim ettiği de görüldü. Görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 34 ZP 9038 plakalı araç sürücüsü H. K.’yı yakaladı.

H.K.’ya ‘emniyet kemeri kullanmamak’ maddesinden 196 TL, ‘saygısızca araç kullanmak’ maddesinden 196 TL, ‘sola dönüşte sinyal vermemek’ maddesinden 196 TL, ‘trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen yasaklara uymamak’ maddesinden 196 TL olmak üzere, toplam 784 TL idari para cezası uygulandı.