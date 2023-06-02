Ataşehir'de künefe yeme yarışmasını Taylandlı depremzede kazandı

Ataşehir’de Antakya Lezzet Festivali düzenlendi. Düzenlenen festivale, künefe yeme yarışması damga vurdu. Kıyasıya süren yarışmada birinciye Hatay yöresel ürünlerinden oluşan paket ödül verildi. Yarışmayı Taylandlı depremzede kazandı. Antakya Lezzet Festivali 4 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek.

Ataşehir’de Antakya Lezzet Festivali düzenlendi. Festivalde künefe yeme yeme yarışması düzenlendi. Vatandaşların kıyasıya yarıştığı yarışmada birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı. Verilen tabaktaki künefeyi en hızlı yiyen kişiye ödül olarak Hatay yöresel ürünlerinden oluşan paket ödül olarak verildi. Yarışmayı, Hatay’da depreme yakalanan ve İstanbul’a taşınan Taylandlı Nattakamon Watcha isimli kişi kazandı.

Yarışmayı Taylandlı depremzede kazandı

Ataşehir’de, Hatay Gastronomi Derneği tarafından gerçekleştirilen künefe yeme yarışmasını Taylandlı Nattakamon Watcha isimli depremzede kadın kazandı. Tayland’dan gelin olarak Türkiye’ye gelen Nattakamon, Hatay’da depreme yakalandığı ve İstanbul’a taşındığını söyledi. Yarışmayı kazanan Taylandlı kadına, Hatay’a ait yöresel lezzetlerden oluşan bir paket verildi.

“Künefeyi çok beğendi”

Hatay Gastronomi Derneği Başkanı Adnan Dolapçıoğlu, “Bu tür etkinliklerde geleneksel olarak yaptığımız künefe yeme yarışmasını bu sefer bir Taylandlı misafirimiz kazandı. Künefeyi de çok beğendi ve en hızlı yiyerek ödülümüzü kazandı” dedi.