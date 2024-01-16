Ataşehir'de motosiklet çalan şüpheli tutuklandı

Ataşehir’de motosiklet çalan ve 10 suç kaydı olan şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Ataşehir’de İçerenköy Mahallesinde geçtiğimiz günlerde A.C.Ç. isimli vatandaşın motosikleti çalındı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada motosikleti çalan iki şüpheliden biri olan Emirhan D.’yi yakaladı. Şüpheli şahsın 10 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Emirhan D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.