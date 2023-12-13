Ataşehir'de motosikletlinin tek teker üzerinde tehlikeli yolculuğu kamerada

Ataşehir’de arkasında bir yolcu taşıyan motosiklet sürücüsü tek teker üzerinde ilerlemeye çalıştı. Motosikletlinin hem arkasındaki yolcunun canını hem de kendi canını hiçe sayarak art arda ön kaldırmaya çalıştığı tehlikeli anlar kameraya yansıdı.

Olay, Ataşehir’de Kayışdağı Mahallesi Akyazı Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde yaşandı. İki kişinin yolculuk ettiği motosikletin sürücüsü, yol üzerinde art arda ön kaldırmaya çalıştı. Ara ara tek teker üzerinde ilerleyen motosikletin sürücüsü hem kendi canını hem de arkasındaki arkadaşının canını hiçe sayarak tehlikeye sebep oldu. Tehlikeli yolculuk esnasında sürücünün arkasındaki yolcunun kask takmadığı da görüldü. Motosikletlinin yolda yaptığı tehlikeli hareketler arkadan gelen bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.