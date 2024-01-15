Ataşehir'de off road motosikletiyle drifte 22 bin 165 TL ceza

Ataşehir’de off road motosikletiyle drift yapan sürücüye 22 bin 165 TL ceza kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyeti 60 günlüğüne iptal edildi.

Ataşehir’de Fesleğen sokak üzerinde 15 Ağustos 2023 tarihinde yaşanan olayda, Y.A. adlı sürücü off road motosikletiyle yolda drift yaparak o anları sosyal medya üzerinden paylaştı.

Sivil Trafik Ekiplerince olayla ilgili yapılan çalışmalarda, sürücü Y.A’ya drift maddesinden 20 bin 342 TL, tescili zorunlu araçları tescil etmeden karayolunda kullanmak maddesinden 951 TL, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ve saygısızca araç kullanmak maddesinden 436 TL, yönetmelikte belirtilen hususlara uymamak maddesinden 436 TL olmak üzere toplamda 22 bin 165 TL trafik idari para cezası uygulandı. Şahsın sürücü belgesi 60 günlüğüne geçici olarak iptal edildi. off-road motosikleti ise trafikten men edildi.

Ayrıca sürücü Y.A trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan dolayı adli işlem yapılması için Örnek Şehit Hayrettin Yıldırım Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.