Ataşehir'de okul önlerinde sıkı denetim

Ataşehir’de polis ekipleri ilçede bulunan okulların önünde güvenlik önlemi alarak denetim gerçekleştirdi. Denetim çerçevesinde şüpheli şahıs ve araçlar durdurularak kontrol edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerince Ataşehir’de bulunan okulların çevresinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimde polis ekipleri okul çevresinden geçen şüpheli araç ve şahısları durdurdu. Şüpheli görülen şahısların genel bilgi taramasının yapılmasının ardından araçları arandı. Polis ekipleri okul çevresinde bulunan metruk binalara da girerek kontrolde bulundu. Mobil okul timlerinin gerçekleştirdiği denetime, asayiş ve trafik ekipleri de destek verdi.

Örnek Mahallesi’nde bulunan Ali Fuat Cebesoy İlkokulu’nun önünde yapılan denetimde durdurulan araçlarda trafik ekiplerinin yaptığı sorguda muayenesi eksik olduğu tespit edilen 1 otomobil sürücüsüne 951 TL para cezası uygulandı. İlçe genelinde yapılacak denetimlerin ay boyunca devam edeceği öğrenildi.