Ataşehir'de okul servislerine yönelik denetim yapıldı

Eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte İstanbul’un birçok yerinde okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

İstanbul’da 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri ve sivil trafik ekipleri İstanbul’da okul servis araçlarını denetledi. Ataşehir Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde okul servis araçları durdurularak kontrol edildi. Ekipler, kurallara uyulup uyulmadığı, araç içerisinde bulunması gerekenler ve evrak kontrollerini yaptı. Kurallara uymayan servis şoförlerine ise idari para cezası uygulandı.

"Korsan servisler temizlenmeli"

Okul servis şoförlüğü yapan Natık Günaydın, "Denetimlerin daha sık yapılması gerekiyor. Özellikle korsan servislerin temizlenmesi gerekiyor. Denetimler ne kadar sık olursa öğrencilerimiz o kadar rahat eder" dedi.