Ataşehir'de park halindeki 3 hurda araç, alevlere teslim oldu

Ataşehir’de park halindeki 3 hurda araç, bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Araç yangınları itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, İçerenköy Mahallesi Beyaz Fulya Sokak’ta bulunan 3 hurda araçta saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde olan ve bir süredir kullanılmayan 3 hafif ticari araç, bilinmeyen nedenle yandı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan 3 aracı kısa sürede söndürdü. Araçlarda yangın nedeniyle hasar oluştu. Öte yandan polis, ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.