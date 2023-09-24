Ataşehir'de park halindeki minibüs alev alev yandı

Ataşehir’de park halindeki bir servis minibüsü bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda alev aldı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Olay akşam saatlerinde İçerenköy Mahallesi Ceyhan Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre park halindeki servis minibüsü bilinmeyen bir sebeple bir anda alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yanan minibüsün sahibi, “Ben arabayı park ettim. Beş dakika oldu ya da olmadı eve çıktım. Eve hanım bana söyledi. Bir baktım araba yanıyor. İtfaiye kısa sürede söndürdü” dedi.