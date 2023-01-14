Ataşehir'de polis memurları, ilkokul öğrencilerine güvenlik eğitimi verdi

Ataşehir’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik güvenlik eğitimi gerçekleştirildi. Polis maskotu ‘Cesur’ tarafından çocuklara polis bebeği, kırmızı düdük ve maket oyuncakların hediye edildiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gençlerin ve çocukların bedensel, ruhsal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak, topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerini desteklemek ve sosyal-kültürel etkinliklere katılımlarına imkan sağlamak amacıyla, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik eğitim, konferans, kurs, seminer, panel, gezi, yarışma, sportif faaliyetler, sinema, tiyatro gibi çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu etkinlikler çerçevesinde, 13 Ocak 2023 tarihinde Ataşehir Şehit Öğretmen Hasan Akan İlkokulu’nda, öğrencilere yönelik olarak Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü (Yunus Polis Timleri ve Resmi Ekipler) ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün katılımıyla öğrenciler ve polis memurları bir araya gelerek öğrencilere yönelik güvenlik konularında bilgilendirmeler yapıldı. Polis maskotu ‘Cesur’ tarafından çocuklara polis bebeği, kırmızı düdük ve maket oyuncaklar hediye edildi. Çocukların güzel vakit geçirdiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.