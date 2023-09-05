Ataşehir'de spor salonunda başlayan yangın 3 binaya sıçradı

Ataşehir’de spor salonunda başlayan yangın çevredeki 3 binaya sıçradı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Ataşehir Barbaros Mahallesi Kent Sokakta bulunan bir spor salonunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle spor salonunda yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler çevredeki 3 binaya daha sıçradı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.