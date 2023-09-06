Ataşehir'de spor salonundaki yangının çıkış anı kamerada

Ataşehir'de bir spor salonunda çıktığı iddia edilen yangın yan tarafında bulunan 3 binaya daha sıçramıştı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonrası kontrol altına alınan yangının çıktığı ilk anlar spor salonundaki kameraya yansıdı.

Ataşehir'de spor salonundaki yangının çıkış anı kamerada
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Ataşehir’de bir spor salonunda çıktığı iddia edilen yangın yan tarafında bulunan 3 binaya daha sıçramıştı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonrası kontrol altına alınan yangının çıktığı ilk anlar spor salonundaki kameraya yansıdı.

Yangın, dün öğle saatlerinde Ataşehir’de meydana geldi. İddiaya göre, bir spor salonunda başlayıp 3 binaya sıçrayan ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatte söndürebildiği yangın, maddi hasara yol açtı.

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Yangının çıkış anı kamerada

Büyük çapta maddi hasara yol açan yangının çıkış anı spor salonundaki kameraya ve spor yapmak için salona gelen vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.