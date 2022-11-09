Ataşehir'de taksici ve motosikletli arasında yol verme kavgası kamerada

Ataşehir’de cadde üzerinde yol verme sebebiyle motosiklet sürücü ve taksici arasında tartışma çıktı. Taksi sürücüsünün motosiklet sürücüsüne saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Ataşehir’de meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü ile 34 TBC 36 plakalı taksi sürücüsü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taksi sürücüsünün küfürler ettiği ve motosiklet sürücüsüne tekme atarak tehdit ettiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Taksi sürücüsünün polislere de küfür ettiği görüldü. Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu.