Ataşehir'de tankerin patlama anı kamerada

Ataşehir'de patlayarak 1 kişinin ölümüne neden olan yakıt tankerinin yanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de tankerin patlama anı kamerada
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Ataşehir’de patlayarak 1 kişinin ölümüne neden olan yakıt tankerinin yanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataşehir’de saat 11.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Samandıra Caddesi üzerindeki bir dinlenme tesisinde park halinde bulunan ve depo olarak kullanılan akaryakıt tankerinde dış kaynak çalışması sırasında patlama meydana geldi. Yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Öte yandan, tankerin patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 kişinin tankerin üst kısmında çalışma yaptıkları sırada tankerin bir anda patladığı yer alıyor.