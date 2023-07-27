Ataşehir'de tenis turnuvası başlıyor

Sporseverlerin merakla beklediği “Uluslararası Ataşehir Belediye Başkanlığı Tenis Turnuvası” 3-12 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Ataşehir Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu tarafından birlikte organize edilen ve bu yıl ikincisi düzenlenecek tenis turnuvası için kayıtlar 26 Temmuz’da başlıyor.

Erkekler, kadınlar ve karışık çiftler olmak üzere farklı kategorilerde ve yaş gruplarında yarışılacak olan turnuva Taç Spor Tesisleri’nde gerçekleşecek. Turnuva çerçevesinde, Erkek tekler 18+, 30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70 gruplarında, Erkek çiftler 30+, 35+, 45+, 55+, 65+ gruplarında mücadele edecek. Kadın tekler 18+, 30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+ gruplarında, Kadın çiftler 30+, 35+, 45+, 55+ gruplarında ve karışık çiftler ise 18+, 30+, 35+, 45+, 55+ gruplarında yarışacaklar.

Turnuvaya katılmak isteyen sporcular, başvurularını 2 Ağustos 2023 tarihine kadar Türkiye Tenis Federasyonu’nun web sayfası üzerindeki https://i-kort.ttf.org.tr adresinden yapabilirler.

Turnuva, Taç Spor Tesisleri’nde gerçekleşecek.