Ataşehir'de yanan marangozhane deposu havadan görüntülendi

Ataşehir’de bir marangozhanenin deposunda yangın çıktı. Yangın, deponun yanındaki bir apartmana da sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, yanan depo ve dumanların çıktığı apartmanın çatısı havadan görüntülendi.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Ataşehir’de Ferhatpaşa Mahallesi 19’uncu Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın bitişiğindeki marangozhanenin deposunda çıktı. Depoda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, yandaki apartmana da sirayet etti. Depodan ve apartmanın çatısından çevreye yoğun dumanın yayıldığı yangını fark edenler itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının olduğu apartmanda bulunan bir kadın tahliye edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken depo ve apartmanda maddi hasar meydana geldi.

Yanan marangozhane deposu ve apartman dron ile görüntülendi.