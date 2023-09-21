Ataşehir'in dört bir yanında festival coşkusu devam ediyor

“Ataşehir Belediyesi Kardeş Kültürlerin Festivali” 8. yılında da yurttaşları müziğin birleştirici gücünden yararlanarak birbirinden değerli sanatçılarla buluşturmaya devam ediyor. Festivalin beşinci gününde sanatçılar Niyazi Koyuncu ve Gazapizm, sevilen şarkılarını konser alanını dolduran Ataşehirlilerle hep bir ağızdan seslendirdi.

Ataşehir Belediyesi’nin bu yıl sekizincisini düzenlediği Kardeş Kültürlerin Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor. Birinci gün Gülşen, ikinci gün Edis konserleri ile başlayan 8. Kardeş Kültürlerin Festivali, üçüncü gününde Küçükbakkalköy Mahallesi Prestij Caddesi’nde Erdal Güney, Özcan Türe, Taner Özdemir ve Nurdan İpek konserleriyle birlikte Anadolu ve yakın coğrafyamızın ezgilerini müzikseverlerle buluşturdu.

Festivalin dördüncü gününde ise İçerenköy Mahallesi Adem Sokak’ta Muharrem Temiz, Nilüfer Sarıtaş ve Kutsal Evcimen konserleriyle türkülerin Ataşehir’deki yankıları devam etti. Konserde, Türk Halk Müziği’nin usta isimleri Muharrem Temiz, Nilüfer Sarıtaş ve Kutsal Evcimen, zengin repertuvarlarıyla müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Temiz, Anadolu’nun farklı yörelerinden derlediği türküleri seslendirdi. Nilüfer Sarıtaş, güçlü sesiyle müzikseverlerin beğenisini kazandı. Kutsal Evcimen ise kendi bestelerinin yanı sıra sevilen türküleri yorumladı.

Örnek Mahallesi’nde Niyazi Koyuncu ve Gazapizm coşkusu

Kardeş Kültürlerin Festivali’nin 5. günü Örnek Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nda yapılan Niyazi Koyuncu ve Gazapizm konserleri ile devam etti. Sahneye ilk çıkan, Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Niyazi Koyuncu, dillerden düşmeyen şarkı ve türkülerini sevenleriyle birlikte söyleyerek renkli bir konsere imza attı. Tulum ve kemençeleriyle müzisyen arkadaşlarının eşlik ettiği Niyazi Koyuncu, “Dido, Narino, Hayde” gibi sevilen parçaları seslendirdi.

Sonrasında sahneye çıkan rap sanatçısı Gazapizm; festivali izlemeye gelen sevenlerine teşekkür ettikten sonra, “Heyecanı Yok, Dünya Bu, Ölüler Diriler, Bu Rüya Benim, Kalbim Çukurda” gibi popüler şarkılarını müzikseverlerle tek bir ağızdan seslendirdi.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Anıl Acar’a, sahne adıyla Gazapizm’e plaket ve çiçek takdiminde bulundu. Kendisine takdim edilen Atatürk plaketi için “aldığım en iyi plaket” diyen Anıl Acar, Başkan İlgezdi’ye ve Ataşehirli sevenlerine teşekkür etti.

Festival, dolu dolu ve renkli konser içeriğiyle 24 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecek.