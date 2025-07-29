Ataşehir'in parklarında çocuklar için sinema keyfi başlıyor

Ataşehir Belediyesi, yaz akşamlarını çocuklar için daha renkli ve eğlenceli hale getiriyor. "Parkta Çocuk Sinema Günleri" kapsamında, Temmuz sonundan Eylül sonuna kadar farklı parklarda sevilen animasyon ve aile filmleri açık havada gösterilecek.

Ataşehir’de yaz akşamları "Parkta Çocuk Sinema Günleri" ile çocuklar için eğlenceye dönüşüyor. Mahalle parklarında kurulacak açık hava sinema perdeleriyle minikler, sevilen animasyon filmleri büyük bir heyecanla izlerken aileler de keyifli bir yaz hatırasına ortak olacak. "Parkta Çocuk Sinema Günleri" Temmuz sonundan Eylül sonuna kadar her hafta farklı bir parkta gerçekleşecek.

Yıldızların altında sinema keyfi: "Ailecek sandalyeni al gel!"

Tüm gösterimlerin ücretsiz ve herkese açık olduğu bu eğlenceli etkinliğe katılmak için vatandaşların sandalyesini ya da piknik örtünü alarak gelmesi yeterli olacak. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, tüm çocukları bu anlamlı etkinliğe davet ederek, "Çocuklarımızın yaz tatilini keyifli ve kültür dolu hatıralarla geçirmesi için açık havada sinema akşamları düzenliyoruz. Tüm aileleri çocuklarıyla birlikte yıldızların altında film izlemeye bekliyoruz" dedi. Açık hava film gösterimlerinde Coco’dan Yürüyen Şato’ya, Moana 2’den Ters Yüz 2’ye kadar birçok popüler animasyon film; çocuklara hem eğlence hem de unutulmaz bir sinema deneyimi sunacak.

Ataşehir Parkta Çocuk Sinema Günleri" film gösterim takvimi ise şu şekilde: 30 Temmuz - Esatpaşa Mahallesi / Aşık Veysel Parkı: Coco (7+ / 1s 45dk), 6 Ağustos - İçerenköy Mahallesi / Şehit Coşkun Hacıalioğlu Parkı: Yürüyen Şato (6+ / 1s 59dk), 13 Ağustos - Yeni Sahra Mahallesi / Ahmet Hamdi Aydın Parkı (Atalay Cd.): Elemental: Doğanın Güçleri (7+ / 1s 35dk), 20 Ağustos - Kayışdağı Mahallesi / Zeynel Özdemir 80. Yıl Cumhuriyet Parkı: Moana 2 (6+ / 1s 40dk), 27 Ağustos - Ferhatpaşa Mahallesi / Necmettin Erbakan Parkı: Ters Yüz 2 (4+ / 1s 36dk), 3 Eylül - Mevlana Mahallesi / Şehit Öğr. Hüseyin Ağırman Parkı: Tim, Tim, Timsah (6+ / 1s 46dk), 10 Eylül - Mustafa Kemal Mahallesi / İBB Ataşehir Deprem Parkı (Deniz Gezmiş Parkı): DC Süper Evciller Takımı (6+ / 1s 45dk), 17 Eylül - Örnek Mahallesi / Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı Parkı: Rio 2 (6+ / 1s 41dk), 24 Eylül - Küçükbakkalköy Mahallesi / Nazım Hikmet Parkı: Flow: Bir Kedinin Yolculuğu (9+ / 1s 25dk).