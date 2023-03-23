Ataşehir Ramazan ayına hazır

Ataşehir Belediyesi, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü personelinden oluşturulan ekiplerle fırınlarda denetimini artırdı. Ekipler; ekmek, pide gibi gıda ürünlerinin hijyen, etiket ve gramajlarının denetimini yapıyor.

Ataşehir Zabıta ekipleri, eksik gramaj ve fahiş fiyat ile satış yaptığı tespit edilen iş yeri ilgilileri hakkında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde gerekli cezai işlemler uygulayacak.

Hem Ataşehir’de hem de deprem bölgelerinde iftar yemeği dağıtımları

Öte yandan, Ataşehir Belediyesi Ramazan ayında; hem Ataşehir’de hem de Hatay’ın Antakya, Malatya’nın Arguvan, Adıyaman’ın Merkez ve Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçelerinde kurduğu aşevlerinde yurttaşlar için iftar yemeği dağıtımı yapacak.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Ramazan ayının Ataşehir’e ve ülkemize sağlık, bereket ve huzur getirmesi temennisinde bulunarak, "Ataşehir’imiz genelinde rutin olarak gerçekleştirdiğimiz ibadethane temizliği Ramazan ayında da aralıksız olarak devam edecek. Gıda kontrol ekiplerimiz ilçemiz genelindeki imalathanelerde de denetimlerini sıklaştırdılar. Bunların yanı sıra hem ilçemizde hem de deprem bölgelerinde kurduğumuz aşevleriyle yurttaşlarımıza iftar yemeği dağıtımları yapacağız. İnanıyoruz ki bu zor günleri birlik ve beraberlikle atlatacağız. Tüm depremzedelerimize ve Ataşehirli komşularımıza hayırlı bir Ramazan ayı geçirmelerini diliyorum" dedi.

İftar programı bu sene 18 noktada gerçekleştirilecek

Ataşehir Belediyesinin geleneksel olarak her yıl Ramazan ayında hazırladığı iftar programı bu sene 18 noktada gerçekleştirilecek. Ramazan ayı boyunca, yıllardır sürdürdüğü hizmetle paylaşma ve yardımlaşma ruhuna uygun olarak iftar yemeği dağıtımı yapılacak. Ayrıca Ramazan ayı boyunca, talep ederek başvuruda bulunan ihtiyaç sahibi yurttaşlar için kuru gıda dağıtımları olacak.

Ataşehir’de camiler Ramazan’a hazır

Ataşehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçedeki tüm camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan öncesinde ilçe sınırları içerisindeki tüm camilerde temizlik ve dezenfekte çalışmalarında bulundu. Ekipler, ibadethane temizleme aracı ile ilçedeki camilerde halı yıkama ve süpürme çalışması yaparken; şadırvan, abdesthane ve lavabolarda yıkama ile dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Temizlik çalışmaları Ramazan ayı içerisinde de devam edecek.