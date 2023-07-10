Ataşehir yeniden kullanım pazarı yaz boyunca parklarda kurulacak

Atıl duruma gelmiş ürünlerin yeniden kullanımı sağlayarak atık miktarının azaltılmasına katkı sunan “Ataşehir Yeniden Kullanım Pazarı” yaz boyunca parklarda faaliyet gösterecek. Şuurlu tüketim ve geri dönüşüm kültürünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla Ataşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ataşehir Yeniden Kullanım Pazarı iki haftada bir Cumartesi günleri Ataşehir’deki farklı parklarda kurulacak. Kullanılmayan eşyaların alışverişinin yapıldığı pazarın parklardaki ilk durağı, 15 Temmuz Cumartesi günü 18.00-22.00 saatleri arasında Fetih Mahallesi’nde bulunan Buhara Parkı’nda olacak.

Stant başına en fazla 20 adet eşya veya ürün sınırı bulunan pazarda; kıyafet, ev aksesuarı, takı, kitap, tablo, bardak, biblo, elektronik eşya, kutu oyunları, oyuncak gibi ürünler sergilenecek. Etiketli (sıfır) veya yıpranmış, yırtık, kirli, hijyenik olmayan ürünler ile iç giyim, tarak, makyaj malzemesi gibi kişisel bakım ürünlerinin sergilenmesine ise izin verilmeyecek.

Takas ve satış yöntemlerin uygulandığı pazarda stant kiralamak için başvuru yapılması ve başvuru yapan kişinin takası ya da satışı yapılacak ürünlerin sektöründe hiçbir ticari faaliyette bulunmaması gerekiyor.

Ataşehir Yeniden Kullanım Pazarı bir ticari faaliyet olmadığından dolayı alışveriş esnasında kredi kartı ve hesap numarası kullanımı söz konusu olamayacak, nakit para kullanılacak.