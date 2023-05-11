Ataşehirli kadınlar haklarını konuşmak için bir araya geldi

Ataşehir Belediyesi ve İBB iş birliğiyle Ataşehir’de “Kadın Forumu” düzenlendi. Forumda Ataşehirli kadınlar dertlerini, geleceğe yönelik beklentilerini dile getirerek verimli bir gün geçirdiler.

Ataşehirli kadınlar haklarını konuşmak için "Ataşehir Kadın Forumu"nda bir araya geldi. Erdal Eren Kültür Merkezi’nde gerçekleşen foruma; Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nazlı Enif Dipşar, Ataşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şehnaz Yabar, kadın mahalle muhtarları, STK temsilcileri ile Ataşehirli kadınlar katıldı.

Müzik dinletisiyle de renklenen forumda; kadınlar yaşadıkları sorunları, hak kayıplarını, taleplerini ve çözüm önerilerini dile getirdiler.

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez, “Ataşehir Belediyesi olarak kadınların toplumsal hayatın her alanında çok daha aktif, üretken ve güçlü bir şekilde yer almalarını, hak, fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüyor ve projeler geliştiriyoruz” dedi.

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nazlı Enif Dipşar, “Bugün Ataşehir’de sizlerle birlikte olmak bizler için çok kıymetli. Sizlere Ekrem Başkanımızın selamını getirdik. İlk forumumuzu da Başkanımızın katılımıyla Esenler’de gerçekleştirmiştik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde kadın bakış açısıyla projeler üretmeye çalışıyoruz. Kadınlara yönelik birçok faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Bunu da İBB kadın vizyonuyla yapmaya gayret gösteriyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde temellendirdiğimiz çalışmalarda aslında bütün kadınlarla dayanışmayı örgütlemeyi, umutlu olmayı amaç ediniyoruz. Kadınların yaşadığı zorlukları ve onların emeğini her zaman görünür kılmak, değerlendirebilmek ve ev ekonomisine katkısını sağlamak bizler için çok önemli. Ürettiğimiz bütün politikalarda aslında bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.