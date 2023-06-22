Ataşehirliler alerji hastalıklarına neden olan sorunları uzmanlarına sordular

Ataşehir Belediyesi, Dünya Alerji Haftası dolayısıyla alerji hastalıklarıyla ilgili farkındalığı artırmak amacıyla seminer düzenledi.

Ataşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Besin Alerjisi Derneği iş birliğiyle hazırlanan seminerde, çocukların ve yetişkinlerin sahip oldukları alerji hastalıkları ve besin alerjileri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminerde; Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları ile Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanları Prof. Dr. Ahmet Akçay, Prof. Dr. Dost Zeyrek, Uzman Dr. Buket Başa Akdoğan ile Diyet ve Beslenme Uzmanı Ecem Tuğba Özkan sunum gerçekleştirdiler.

Prof. Dr. Ahmet Akçay “Bağırsak Tepkili Besin Alerjisi” üzerine, Prof. Dr. Dost Zeyrek “Cilt Tepkili Besin Alerjisi” üzerine, Uzman Dr. Buket Başa Akdoğan “Yetişkinlerde Besin Alerjileri ve İntoleransı” üzerine ve Beslenme Uzmanı Ecem Tuğba Özkan da “Besin Alerjisinde Diyetle Pratik Bilgiler” üzerine katılımcılara bilgiler verdiler.

Çocuklarının ve kendilerinin alerjik hastalıklarına çare arayan Ataşehirliler, seminer sonrasında merak ettikleri ve çözüm bulamadıkları sorunları hakkında alanında uzman isimlere sorma ve danışma fırsatı yakaladılar.