Ataşehirliler güne sıcak çorbayla başlıyor

Sosyal belediyecilik anlayışıyla pek çok proje ve çalışmaya imza atan Ataşehir Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte sokaktaki yurttaşın içini ısıtan çorba ikramına kaldığı yerden devam etmeye başladı.

“Mobil İkram Aracı” ile dağıtılan çorbalar, aşevi tarafından özenle hazırlanıyor ve tek kullanımlık bardaklarda ücretsiz olarak ikram ediliyor. Çorba ikramı; hafta içi her sabah otobüs durakları, okul önleri ve hastane gibi yurttaşların sıklıkla kullandığı yoğun olan noktalarda yapılıyor.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Erken saatlerde işine ya da okuluna ulaşmaya çalışan Ataşehirlilerin içini ısıtmak, güne güzel başlamalarını sağlamak istedik. Ataşehir’in farklı noktaları ile hastane önlerinde sıcak çorba ikramımızı kış boyunca devam ettireceğiz. Bugün olduğu gibi yarın da hizmetlerimizle vatandaşımızın yanında olacağız ”dedi.

Çorba ikram edilen Ataşehililer de verilen hizmetten memnuniyetlerini belirterek emeği geçen herkese teşekkür ettiler.