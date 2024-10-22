Atatürk Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmenlerine Başarı Plaketi
Atatürk Anadolu Lisesi'nin beden eğitimi öğretmenleri, gösterdikleri üstün başarılar nedeniyle ödüllendirildi. İlçe Spor Müdürlüğü tarafından hazırlanan başarı plaketi, Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat tarafından öğretmenlere takdim edildi.
Törende, beden eğitimi öğretmenleri Tuğba Yılmaz bilek güreşi, Evrim Bozkurt atletizm ve Erol Türkekul okçuluk branşlarındaki başarılarıyla öne çıktı. Öğrencilerin çeşitli spor dallarında elde ettiği derecelerde önemli katkıları bulunan öğretmenler, Atatürk Anadolu Lisesi’nin spor alanındaki başarısını taçlandırdılar.
Plaket takdiminde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, öğretmenlerin azim ve özveriyle sürdürdükleri çalışmaların genç sporcuların yetişmesinde büyük bir rol oynadığını vurguladı ve başarılarının devamını diledi.