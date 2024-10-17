Atatürk Anadolu Lisesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Atatürk Anadolu Lisesi, Cumhuriyetimizin 101. yılını büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Matematik Öğretmeni Gökhan Gençarslan ve öğrencileri tarafından anlamlı bir "29 Ekim Köşesi" oluşturuldu. Öğrencilerin büyük bir özenle hazırladığı köşe, Cumhuriyetimizin kuruluşunu simgeleyen görseller ve Atatürk'ün tarihsel bilgilerini içeren materyallerle donatıldı.

Öğretmen ve öğrencilerin yoğun ilgisini çeken bu köşe, Cumhuriyet değerlerinin yaşatılmasına ve genç nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor. Öğretmen Gökhan Gençarslan, "Cumhuriyetimizin temel değerlerini öğrencilerimize aşılamak en önemli görevlerimizden biri. Bu köşe, Cumhuriyet ruhunu daha derinden hissetmemizi sağladı" şeklinde konuştu.

Atatürk Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu yaşatmak için 29 Ekim'de düzenlenecek törenlerle bayram heyecanını doruğa çıkarmayı planlıyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, Cumhuriyetin kazanımlarını anmak ve bu büyük bayramı birlikte kutlamak için bir araya gelecek.