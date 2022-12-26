Atatürk Bulvarı'nda cephe iyileştirme ve kentsel tasarım projesi başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin hem asırlık yapılarına sahip çıkarak kültür mirasını gelecek nesillere aktarmak hem de Cumhuriyet döneminde inşa edilmiş nitelikli yapılarını korumak ve daha görünür kılmak amacıyla çalışmalara başlıyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından, Sıhhiye ile Çankaya Köşkü arasında yer alan yapıların cephelerinin modernize edilerek binalarda tek tip tabela uygulamasına geçilmesi için harekete geçti. Güvenpark, Zafer Parkı ve Zafer Meydanı’nın da tarihi dokularına uygun şekilde yenileneceği projenin ilk etabı; Sıhhiye ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) arasında yer alan kamu binaları hariç 63 adet yapıyı kapsarken, uygulanacak kentsel tasarımla bölge yepyeni bir görünüme kavuşacak.

“Ankara’nın toplumsal belleğinde var olan Kızılay’ı eski günlerine yeniden dönüştürmeyi amaçlıyoruz”

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, bölge içerisinde başta Güvenpark olmak üzere doğal ve kültürel sit alanlarında yapılacak çalışmaların Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Atatürk Bulvarı aslında sıradan bir ticari aks olmaktan veya bir güzergâh olmaktan öte Cumhuriyetimizin açık hava müzesi niteliğindedir. Atatürk Bulvarı’na baktığınız zaman Cumhuriyetin kuruluş felsefesinin tüm izlerini orada görmek mümkün. Dolayısıyla öncelikli olarak burayı ele aldık. İlk etapta hazırladığımız proje, Sıhhiye’deki Hitit Anıtı ile TBMM arasında kalan yaklaşık 10 hektarlık alanı kapsıyor. Burada bulunan 63 binanın cephe iyileştirilmesi ve kentsel tasarım proje çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Önümüzdeki yıl da uygulamasına geçeceğiz. Bu projeyle hem Türkiye’nin hem de Ankara’nın toplumsal belleğinde var olan Kızılay’ı eski günlerine yeniden dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Araç öncelikli bir Kızılay’dan yaya öncelikli Kızılay’a dönüşümü planlıyoruz. Avrupa kent meydanlarında olduğu gibi Kızılay kaldırımları adeta yaşayan kafelere dönüşecek. Burada alacağımız iyi neticeler de ikinci ve üçüncü etapları teşvik edecek.”