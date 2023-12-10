Atatürk Caddesinde genel temizlik çalışması gerçekleştirildi

Çanakkale Belediyesi tarafından, İl Trafik Komisyonu kararı gereğince Atatürk Caddesi’nin İbrahim Bodur Lisesi kavşağından Müze kavşağına kadar olan kısmında çift yönlü olarak genel temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Kapsamlı bakım ve temizlik çalışması için önceden yapılan duyurular çerçevesinde caddenin ilgili bölümü araç parklarına kapatıldı. Çalışmalar doğrultusunda Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce cadde üzerinde süpürge ve yıkama başta olmak üzere detaylı temizlik gerçekleştirildi. Çanakkale Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünce de yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarının genel temizlik ve bakımları yapıldı.

İl Trafik Komisyonu kararı gereğince detaylı temizlik ve bakım çalışmaları, belirlenen program dahilinde ana caddelerde duyurular yapılarak rutin olarak sürdürüleceği belirtildi.