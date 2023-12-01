Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nde adım adım finale

Ankara’nın Keçiören Belediyesi tarafından inşası sürdürülen 197 metre yüksekliğe sahip Atatürk Cumhuriyet Kulesi’nde finale yaklaşıldı. Ankara’nın hemen her yerinden görünen kulenin zirvesinde yer alan “Selçuklu Yıldızı”nın montajı titizlikle yapılırken diğer alanlarda da eş zamanlı olarak çalışmalara devam ediliyor.

Kulenin Ankara’ya prestij katacak sembol bir proje olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Cumhuriyetimizin 100. yılına damga vuran marka projemiz Atatürk Cumhuriyet Kulesi ziyaretçilerimize 197 metre yükseklikten Başkent’i seyretme imkânı sunuyor. Zirvesinde “Selçuklu Yıldızı” yer alan kulemizin içinde; hediyelik eşya satış noktası, kafe ve dönen restoran, devlet ricalinin ağırlanacağı bir VIP salon, uluslararası sergilerin düzenleneceği bir sanat galerisi, kütüphane, spor salonu, sauna, hamam ve alışveriş merkezi, 190’ıncı metrede nikâh salonu, 140’ıncı metrede uzay terası ile bilim merkezi ve 350 araçlık kapalı otopark yer alıyor.”

Devasa kule aynı zamanda üzerinde bulunan ışıklandırma ve led ekran sistemiyle akşam saatlerinde dikkat çeken koreografiler sunarak Ankaralılara görsel şölen yaşatacak.