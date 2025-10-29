Atatürk'e en güzel mektuplar Osmangazi'den yazıldı

Osmangazi Belediyesi’nin hizmete açtığı kütüphanelere gelen çocuklar, Atatürk’e sevgi ve bağlılıklarını anlatmak için yazdığı mektuplar Atatürk Defterinde toplandı.

Osmangazi Belediyesi’nin kütüphanelerine gelerek ders çalışan çocuklar kütüphaneye geldiklerinde Atatürk’e olan duygu ve düşüncelerini içeren mektuplar yazarak kütüphanelere teslim etti. Atatürk’e yazılan mektuplar 25 adete ulaşınca Başkan Erkan Aydın, bu mektupların bir kitapta toplanmasını istedi. Oluşturulan Atatürk Defterine çocukların yazdığı mektuplar tek tek aktarıldı. Atatürk Defteri düzenlenen törenle Osmangazi Belediyesi’nin girişine konuldu. Osmangazi Belediyesi’ne gelen tüm misafirler Atatürk’e duygu ve düşüncelerini artık Atatürk Defterine yazabilecek.

Atatürk Defteri Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, mektup yazan çocukların ve belediye personelinin katıldığı törenle Osmangazi Belediyesi’nin girişine konuldu. Törene katılan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Atatürk Defterine duygu ve düşüncelerini yazarak Atatürk’e olan sevgi ve bağlılıklarını bir kez daha dile getirmiş oldu. Törene katılan çocuklar Atatürk’e yazdıkları mektuplarını Atatürk Defterinden sırayla okudu. Ayrıca Osmangazi Belediyesi’nin girişine belediyeye gelen misafirlerin Cumhuriyet ve Atatürk’ü anlatan düşüncelerini etiketlere yazarak yapıştırabilecekleri bir Anı Duvarı oluşturuldu. Anı Duvarı 10 Kasım’a kadar Osmangazi Belediyesi’nin girişinde bulunacak.

Törende konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Çocuklarımızın bu anlamlı günde kendi duygularını ifade ederek içten ve samimi hislerini anı defterine yazmış oldukları güzel metinlerden dolayı tebrik ediyorum. Onlara bakınca geleceğimizi görüyoruz. Büyük Önder Atatürk’ün bizlere bıraktığı Cumhuriyetin nasıl emin ellerde olduğunu bir kez daha görmekteyiz. Cumhuriyetin 102’inci yılını kutluyorum" dedi.