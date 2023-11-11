Atatürk'e hakaret eden şahıs yakalandı

Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde Atatürk’e hakaret eden A.B isimli bir şahıs, provokasyon dolu sözleri ile sosyal medyada tepki toplayınca Emniyet ekipleri tarafından saklandığı evde gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Beşiktaş ilçesi Gayrettepe’de namazı provoke ettiği iddia edilen şahıs, sosyal medyadan Atatürk’e hakaret ettiği paylaşımlar yaptı. Şahsın provokasyon dolu sözleri sosyal medyada tepki toplayınca Emniyet ekipleri tarafından söz konusu hesabın kullanıcısının A.B isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şahıs, Ümraniye’de saklandığı ikamette yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheli şahsa işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.